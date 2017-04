Hamilton rekent op spannende strijd met Vettel na winst in Shanghai

De 32-jarige Hamilton mocht vanaf pole position vertrekken op het Shanghai International Circuit en wist zijn belangrijkste uitdager, Vettel, overtuigend van zich af te houden.

Twee weken eerder was die Duitser nog de winnaar van de eerste race van 2017 in Australië. In het klassement delen de twee oud-wereldkampioenen nu de koppositie met 43 punten.

"Ik denk dat dit de spannende titelstrijd wordt waar ik ooit in verwikkeld ben geweest", spreekt Hamilton zijn verwachting uit op het podium in China. "Ferrari heeft het heel goed voor elkaar en dat geldt ook voor ons."

Hamilton reed de hele race aan de leiding in zijn Mercedes, maar dat was niet vanzelfsprekend volgens de Brit. "Het was voor iedereen heel erg lastig vandaag. Het was grotendeels droog, maar aan het begin waren er wel wat natte bochten."

Verstappen

Achter Hamilton en Vettel knokte Max Verstappen zich ook op het podium. De jonge Nederlander begon vanaf de zestiende startpositie en werkte zich met een knappe inhaalrace op naar de derde plek.

"Die gast lijkt het een fluitje van een cent te vinden om in te halen in de regen", zegt Hamilton over Verstappen. "We moeten de beelden maar eens goed bekijken en analyseren hoe hij dat doet."

Volgende week is de volgende Grand Prix. Dan strijkt het Formule 1-circus neer in Bahrein.