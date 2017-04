Verstappen vergelijkt inhaalactie in eerste ronde met computerspelletje

In de ronden die volgden maakte de 19-jarige Verstappen meer indruk door op te schuiven naar plek twee. Uiteindelijk finishte hij achter Lewis Hamilton en Sebastian Vettel knap als derde op het Shanghai International Circuit.

"Volgens mij heb ik in de eerste ronde negen auto's ingehaald", zei Verstappen direct na de race waarin hij zijn eerste podiumplek van 2017 behaalde. "Het voelde min of meer als een computerspelletje."

Verstappen verraste ook zichzelf met zijn derde plek. "Ik had echt niet verwacht op het podium te eindigen, zeker niet als je als zestiende start. Het was een heel goede race, ik ben natuurlijk heel blij."

De Limburger was ook tevreden over de gekozen tactiek. "Vooral de eerste ronde was goed en daarna gingen veel coureurs naar binnen. Dat kwam goed uit. We hebben zelf de perfecte keuzes gemaakt qua pitstops."

Onderstuur

Ondanks zijn derde plek was Verstappen ook kritisch. Doordat hij zaterdag in de kwalificatie al snel uitviel, kon hij zijn auto niet echt testen in de aanloop naar de race van zondag.

"Mijn auto had te veel onderstuur. Dat was niet ideaal in de race. Ik moest heel veel aan de knopjes veranderen om meer grip aan de voorkant te krijgen. We zijn daarnaast nog steeds niet snel genoeg om puur op snelheid het podium te halen."

In de slotfase vocht Verstappen een verbeten duel om de derde plek uit met teamgenoot Daniel Ricciardo. Hoewel de Australiër flink aandrong, behield Verstappen zijn positie.

"Hij maakte een latere pitstop en had dus betere banden. Ik wist dat ik problemen met mijn linkervoorband ging krijgen, dus ik deed het iets rustiger aan", verklaarde de Limburger waarom Ricciardo dichterbij kon komen.

In de WK-stand bezet Verstappen met 25 punten de derde plaats, zijn hoogste notering ooit. Na de race in China werd hij door de fans uitgeroepen tot coureur van de dag.