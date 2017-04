Verstappen eindigt dankzij imponerende inhaalrace als derde in GP China

De 19-jarige Verstappen begon door motorproblemen in de kwalificatie slechts als zestiende in China, maar al in de eerste ronde zag het er een stuk beter uit voor de Limburger. Hij rukte op naar plaats zeven.

Lange tijd lag de coureur van Red Bull Racing zelfs op de tweede plaats, maar mede door een pitstop viel hij wat terug. Desondanks finishte hij knap als derde achter Sebastian Vettel (Ferrari) en Mercedes-rijder Hamilton, die onbedreigd naar de winst reed.

De top tien in China werd gecompleteerd door Daniel Ricciardo (Red Bull), Kimi Raikkonen (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz (Toro Rosso), Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez en Esteban Ocon (beiden Force India).

Het betekent de eerste podiumplek van het seizoen voor Verstappen, die twee weken geleden bij de eerste race in Melbourne vijfde werd. Toen ging de winst naar Vettel en werd Hamilton tweede. In de WK-stand staat Verstappen nu derde met 25 punten, zijn hoogste notering ooit. Vettel en Hamilton hebben allebei 43 punten.

Over een week staat al de volgende race van het Formule 1-seizoen op het programma. In Bahrein wordt op zondag de derde Grand Prix van het seizoen verreden.

Geweldige start

Verstappen kende een geweldige start op het Shanghai International Circuit. Hij schoof al in de eerste ronde op van de zestiende naar de zevende plaats en enkele rondes later belandde hij door pitstops van diverse coureurs zelfs op plek vier.

De eerste rondes werden verder gekenmerkt door crashes van Williams-rijder Lance Stroll en Antonio Giovinazzi (Sauber). Beide coureurs moesten de strijd in China zodoende vroeg staken.

Verstappen, die ondertussen net als veel andere coureurs wisselde van intermediates naar supersofts, zette zijn inhaalrace voort. Hij schoof op naar plaats drie en rukte dankzij een fraaie inhaalactie op teamgenoot Ricciardo zelfs op naar de tweede plek, waardoor hij alleen nog leider Hamilton voor zich had.

Pitstop

In de 29e ronde moest de jonge Nederlander zijn plaats afstaan aan de jagende Vettel. Verstappen verremde zich daarbij enigszins en dat leidde ertoe dat hij voor de tweede keer een pitstop moest maken, waardoor hij terugviel naar plek zes.

Ondertussen vielen na Stroll en Giovinazzi ook Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne (beiden McLaren) en Daniil Kvyat (Toro Rosso) uit. Vooraan schoof Verstappen weer op naar plek drie.

In de slotfase moest de Nederlander die positie verdedigen, want het gat naar Hamilton en Vettel was groot. Hij slaagde er in de spannende laatste rondes in om teamgenoot Ricciardi nipt achter zich te houden, waardoor zijn eerste podiumplek van het seizoen een feit is.