Verstappen hoopt na mislukte kwalificatie op regen bij GP van China

"Fantastisch", grapte Verstappen voor de camera van Ziggo Sport na zijn mislukte kwalificatie op zaterdag. De 19-jarige Limburger kwam niet verder dan de negentiende plaats.

"Het probleem was de motor. Hij hield in, je hoorde het gewoon kraken. Het klopte niet helemaal. Het was in elk geval niet iets met de benzine."

"Ik voelde het al toen ik naar buiten reed. Ik zei ook over de boordradio: dit klopt niet helemaal. Ik heb het nog wel een rondje geprobeerd, maar dat liep echt voor geen meter."

Verstappen weet nu al dat hij in ieder geval twee plaatsen opschuift. Romain Grosjean en Jolyon Palmer werden na de kwalificatie namelijk teruggezet, omdat ze na de crash van Antonio Giovinazzi niet voldoende van hun gas gingen.

Regen

Voor de Red Bull-coureur is het nu hopen op regen op zondag. "Dat helpt zeker, maar zelfs in natte omstandigheden wordt het lastig om Mercedes en Ferrari bij te houden. Als het droog blijft, verlies ik hoe dan ook veel tijd. Ik hoop nu op een aantal mooie inhaalacties en een spannende race."

Red Bull-baas Christian Horner baalt van de pech van Verstappen. "Het is een frustrerende kwalificatie voor hem geworden. Hopelijk kunnen we het probleem oplossen zonder dat het ons een straf kost."

Zondag om 8.00 is de race op het Shanghai International Circuit. In de eerste Grand Prix van 2017 ging de winst naar Vettel. Verstappen werd vijfde in Melbourne.