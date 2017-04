Hamilton heeft zin in duel met Ferrari na 63e pole position

De coureurs zagen vrijdag de twee vrije trainingen zo goed als geschrapt worden, waardoor er weinig tijd was om de auto's optimaal voor te bereiden voor de kwalificatie.

"Het was echt hopen dat we de spijker op de kop hadden geslagen wat betreft de balans", zei Hamilton. "Ferrari zat er vanmorgen meteen goed bij. Het was heel close. Gelukkig was mijn laatste rondetijd ook mijn beste."

"De ronde was echt perfect. Wat mij betreft is het spannender dan ooit. We kunnen nu echt vechten en daar gaat racen om. We pushen elkaar om het uiterste uit onszelf te halen."

De Mercedes-coureur rekent op een zware race, waarin de omstandigheden een belangrijke rol gaan spelen. De verwachting is namelijk dat het zondag zal regenen. "Het wordt leuk, want het is de eerste keer dat we met de nieuwe auto's in de regen zullen rijden", aldus Hamilton.

Vettel

Sebastian Vettel start zondag in zijn Ferrari als tweede naast de Mercedes van Hamilton. Hij bleef de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) een duizendste van een seconde voor.

"Misschien heb ik alleen iets in de laatste bocht laten liggen", zei Vettel. "Het gat met Valtteri is wel erg klein, maar de marge is groot genoeg om de eerste startrij te staan."

Als het aan de Duitser ligt wordt er niet tot zondag gewacht met racen. "De omstandigheden zullen heel anders zijn. Van mij mogen we de auto nu al volgooien en racen."

Zondag om 8.00 is de race op het Shanghai International Circuit. Vettel won twee weken geleden de eerste race van het seizoen in Australië.