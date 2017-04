Verstappen negentiende in kwalificatie GP China, pole voor Hamilton

De 19-jarige Verstappen moest al vroeg de pitstraat in tijdens de kwalificatie. "Er is iets niet goed met de motor, jongens. Ik hoor iets", meldde hij over de boordradio.

Even later keerde de Limburger wel weer terug op het circuit, maar hij slaagde er in het restant van het eerste deel van de kwalificatie niet meer in om nog een goede tijd neer te zetten in zijn RB13.

Verstappen hoeft echter niet van de negentiende plaats te starten. Romain Grosjean en Jolyon Palmer werden teruggezet, omdat zij na een crash van Antonio Giovinazzi in de slotfase niet genoeg van hun gas ging. Verstappen start zodoende op plek zeventien.

'Fantastisch'

Red Bull liet weten dat de problemen veroorzaakt werden door software. "Fantastisch", grapte Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. "Het probleem was de motor. Hij hield in, je hoorde het gewoon kraken. Het klopte niet helemaal. Het was in elk geval niet iets met de benzine."

"Ik voelde het al toen ik naar buiten reed. Ik zei ook over de boordradio: dit klopt niet helemaal. Ik heb het nog wel een rondje geprobeerd, maar dat liep echt voor geen meter. P19 is niet ideaal, nu vooral hopen op regen tijdens de race."

Hamilton

Hamilton begint zondag voor de 63e keer in zijn carrière vanaf pole position. De Brit zette een baanrecord van 1.31,678 op de klokken met zijn Mercedes en hield Sebastian Vettel (Ferrari) daarmee bijna twee tienden van een seconde achter zich (1.31,864).

Valtteri Bottas (Mercedes) bemachtigde op één duizendste van een seconde van Vettel de derde startpositie, voor zijn landgenoot Kimi Raikkonen van Ferrari (1.32,140). Daardoor was de top vier van de kwalificatie gelijk aan die van twee weken geleden in Australië. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Daniel Ricciardo, noteerde de vijfde tijd: 1.33,033.

Giovinazzi

​Het tweede deel van de kwalificatiesessie werd met vijf minuten uitgesteld vanwege de crash van Giovinazzi, die de geblesseerde Pascal Wehrlein vervangt bij Sauber. De Italiaan was goed voor de vijftiende tijd, maar begint zondag vanuit de pitstraat.

Zondag om 8.00 is de race op het Shanghai International Circuit. In de eerste Grand Prix van 2017 ging de winst naar Vettel. Verstappen werd vijfde in Melbourne.