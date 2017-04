Verstappen klokt zesde tijd in derde vrije training GP China

De 19-jarige Verstappen klokte met 1.34,946 zijn snelste tijd en was daarmee ruim een tiende van een seconde sneller dan zijn teamgenoot bij Red Bull Racing, Daniel Ricciardo (1.35,092).

Verstappen moest wel dik anderhalve seconde toegeven op de tijd van Vettel, die in 1.33,336 rondging. De Duitser bleef de andere Ferrari-coureur nipt voor. Raikkonen noteerde met 1.33,389 zijn scherpste tijd.

Daarachter kwam het de laatste jaren ongenaakbare Mercedes. Valtteri Bottas was goed voor de derde tijd (1.33,707), vlak voor Lewis Hamilton (1.33,879). Felipe Massa (Williams) was met een tijd van 1.34,773 de vijfde coureur die sneller was dan Verstappen.

Regen

Vrijdag was Verstappen, mede door de weersomstandigheden, nog de snelste in China. Vanwege de dichte mist en hevige regen kon er toen slechts tien minuten gereden worden. De jonge Nederlander zette in die korte periode de beste tijd neer: 1.50,401.

De organisatie besloot door vanwege de omstandigheden een streep te zetten door de tweede trainingssessie. Omdat het zicht van de medische helikopter belemmerd werd door de mist en regen kwam de veiligheid in het geding en mocht er niet gereden worden van de FIA.

Later op zaterdag, om 9.00 uur, wordt de kwalificatie verreden. Zondag om 8.00 uur is de race op het Shanghai International Circuit.