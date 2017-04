Verstappen hecht geen waarde aan snelste tijd in korte training

"Zoals iedereen hebben wij ook niet veel kunnen rijden. Slechts twee ronden", aldus Verstappen tegenover De Telegraaf.

De medische helikopter kon vanwege de aanhoudende mist niet landen bij het ziekenhuis in Shanghai, waardoor de training twee keer onderbroken werd en vroegtijdig eindigde.

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton van Mercedes wisten geen rondetijden neer te zetten. De tweede training werd vanwege de mist helemaal geschrapt.

"Als je naar mijn eerste tijd kijkt, is dat best positief. Maar lang niet iedereen heeft kunnen rijden dus ik kijk daar helemaal niet naar", zei Verstappen.

Zaterdag

De 19-jarige coureur van Red Bull Racing hoopt dat de derde trainingssessie van zaterdag wel volledig door kan gaan om meer informatie te krijgen over de auto.

"We hebben sinds de Grand Prix van Australië niets nieuws geleerd en nu kunnen we ook niet trainen. Dus tja, we zien het morgen wel. Ik heb absoluut geen idee hoe snel we nu zijn op een normale, droge baan."

Zaterdagochtend staat om 6.00 uur Nederlandse tijd de derde vrije training op het programma. Drie uur later is de kwalificatie. De race begint zondag om 8.00 uur. De verwachting is dat het zaterdag beter weer is in Shanghai.