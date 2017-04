Alonso sluit uit dat hij tijdens seizoen vertrekt bij kwakkelend McLaren

"Ik ben liever hier dan in de supermarkt in mijn thuisstad", aldus Alonso donderdag in Shanghai tegen de BBC in aanloop naar de Grand Prix van China van zondag.

De tweevoudig wereldkampioen verruilde Ferrari in 2015 voor McLaren, dat toen een hernieuwde partnerschap aanging met Honda. De samenwerking tussen het Britse team en de Japanse motorenfabrikant verloopt tot nu toe teleurstellend en ook dit seizoen lijkt er weinig beterschap te zijn.

Oud-coureur Mark Webber, een vriend van Alonso, suggereerde daarom in een recent interview dat de 35-jarige Spanjaard er weleens tijdens het seizoen de brui aan kon geven.

"Dat is absoluut niet waar", zegt Alonso, wiens contract na dit seizoen afloopt. "Als een ex-coureur wordt geïnterviewd, komt er altijd een vraag over Alonso en hoe moeilijk mijn situatie is. Iedereen doet graag alsof ze dicht bij me staan en alsof ik depressief ben, maar zo zit het niet."

"Ik ben beter voorbereid dan ooit en presteer nog steeds op de toppen van mijn kunnen."

Veranderen

Alonso stelde een kleine twee weken geleden na de Grand Prix van Australië al dat hij een van zijn beste races ooit had gereden. De Asturiër leek ondanks zijn matige wagen op weg naar de tiende plek en een WK-punt, totdat hij zeven ronden voor de finish de strijd moest staken met problemen aan zijn wielophanging.

Alonso verwacht dit weekend niet een veel beter optreden van McLaren op het Shanghai International Circuit.

"Het team is momenteel niet heel concurrerend, er is niets wat we daar van de ene op de andere dag aan kunnen doen. Het is wat moeilijk te begrijpen hoe de motor minder is geworden dit jaar."

"We zijn hier om op het podium te eindigen en om te winnen en dat lukt nu niet, dus er moet wat veranderen."

De tweede race van het seizoen begint zondag om 08.00 uur (Nederlandse tijd). Vrijdag staan om 04.00 uur en 08.00 uur de eerste vrije trainingen op het programma en de derde vrije training (06.00 uur) en de kwalificatie (09.00 uur) zijn op zaterdag.