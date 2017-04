Vettel schuift favorietenrol naar Mercedes voor GP van China

"Ik denk dat Mercedes de favoriet moet zijn", zegt de 29-jarige Vettel donderdag op een persconferentie in Shanghai.

"Wij hadden een sterke eerste race en we weten dat we een goede auto hebben, maar we weten ook dat we nog heel veel dingen moeten doen om te kunnen blijven concurreren met Mercedes en deze goede positie te kunnen behouden."

Vettel boekte in Melbourne de eerste zege van Ferrari in anderhalf jaar. De viervoudig wereldkampioen bleef het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor.

"Die overwinning was het beste medicijn voor iedereen bij het team. Maar na één race is het makkelijk om te zeggen dat dit jaar beter zal zijn dan vorig jaar. Het was maar één race. We kunnen wel zeggen dat het team vooruit is gegaan dat en we er in algemene zin beter voor staan."

Regen

Vettel benadrukt dat het circuit in China totaal anders is dan het circuit in Melbourne. Bovendien is er volgens de weersverwachtingen kans op regen zondag in Shanghai.

"Deze race zal totaal anders zijn dan de race in Australië", stelt de Duitser. "Deze Grand Prix zit altijd vol met verrassingen."

"In 2007, tijdens mijn eerste race hier, startte ik als achttiende of zeventiende in een Toro Rosso en eindigde ik - mede door de regen - als vierde. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, voorspellingen zijn hier ontzettend moeilijk."

De race op het Shanghai International Circuit begint zondag om 08.00 uur (Nederlandse tijd). Vrijdag staan om 04.00 uur en 08.00 uur de eerste vrije trainingen op het programma en de derde vrije training (06.00 uur) en de kwalificatie (09.00 uur) zijn op zaterdag.