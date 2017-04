Verstappen verwacht dat inhaalrace als vorig jaar in China niet mogelijk is

De Nederlander begon in 2016 in zijn Toro Rosso zeer slecht aan de race en lag op een gegeven moment zelfs twintigste. Mede door een paar knappe inhaalacties kwam hij als achtste over de finish.

"Dat zal nu niet meer mogelijk zijn en dat komt door de nieuwe regelgeving", zegt Verstappen donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de tweede Grand Prix van dit seizoen.

De 19-jarige Nederlander van Red Bull doelde daarmee op de bredere vleugels en banden die ervoor zorgen dat de wagens hogere snelheden halen en waardoor inhalen moeilijker is geworden. Hij denkt echter ook dat het circuit in Shanghai hem beter ligt dan dat in Melbourne, waar hij twee weken geleden als vijfde eindigde.

"Ik verwacht dat ik hier makkelijker kan inhalen dan in Australië. Het ziet er gunstiger uit."

Gat

Bij de eerste Grand Prix van dit seizoen, die werd gewonnen door Sebastian Vettel, waren het Mercedes en Ferrari die de dienst uitmaakten. "Heb je een uurtje?", grapte Verstappen toen hem in Shanghai gevraagd hoe Red Bull de auto sneller kan maken.

Toch vertrouwt de Limburger erop dat hij de komende Grands Prix wel de strijd aan kan gaan met Vettel en diens Ferrari-teamgenoot Kimi Raikkonen en Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

"Het is een behoorlijk groot gat", stelt Verstappen. "De komende races hopen we het terug te brengen tot een seconde en als er updates voor de auto komen, kunnen we het hopelijk definitief overbruggen."

Regen

In Shanghai wordt zondag tijdens de tweede race van het seizoen regen verwacht. "Of regen een voordeel is?", herhaalt Verstappen de vraag. "Racen in de regen, daar kan ik van genieten. Maar je hebt dan wel goede grip nodig."

"Ik weet niet of ik nu het best mogelijke pakket tot mijn beschikking heb, zeker voor een regenrace blijft het afwachten."

De race op het Shanghai International Circuit begint zondag om 08.00 uur (Nederlandse tijd). Vrijdag staan om 04.00 uur en 08.00 uur de eerste vrije trainingen op het programma en de derde vrije training (06.00 uur) en de kwalificatie (9.00 uur) zijn op zaterdag.