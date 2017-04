Alles over GP China: 'Verstappen moet compenseren in de bochten'

Sebastian Vettel is na zijn winst in Melbourne de eerste leider in de WK-stand. De Duitser in dienst van Ferrari houdt Lewis Hamilton (Mercedes) en diens teamgenoot Valtteri Bottas achter zich.

Vorig jaar werd de GP van China, net als de GP in Australië, afgetekend gewonnen door de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Max Verstappen, die destijds nog reed voor Toro Rosso, eindigde als achtste op het circuit in Shanghai. De Nederlander van Red Bull Racing vindt zichzelf nu terug op de vijfde plaats van de WK-ranglijst.

Circuit: Shanghai International Circuit

Rondes: 56

Lengte circuit: 5.451 kilometer

Aantal bochten: 16

Recordwinnaar: Lewis Hamilton (2008, 2011, 2014, 2015)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2004), 1.32,238

Laatste winnaars:

2016: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2013: Fernando Alonso (Spa, Ferrari)

2012: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

GP China 2016:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:38.53,891

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +37,776

3. Daniil Kvyat (Red Bull) +45,936

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) +52,688

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) +1.05,872

6. Felipe Massa (Williams) +1.15,511

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +1.18,230

8. Max Verstappen (Toro Rosso) +1.19, 268

9. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) +1.24,127

10. Valtteri Bottas (Williams) +1.26,192

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 7 april

04.00 uur-05.30 uur: Eerste vrije training

08.00 uur-09.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 8 april

06.00 uur-07.00 uur: Derde vrije training

09.00 uur-10.00 uur: Kwalificatie

Zondag 9 april

08.00: Race

Robert Doornbos werd bij de GP van China in 2004 benoemd tot testcoureur bij Jordan Grand Prix. Daarna reed hij Grands Prix voor Minardi en Red Bull. De voormalig Formule 1-coureur ziet Hamilton en Vettel het dit weekend weer onderling uitvechten.

"Bij Ferrari hebben ze hun huiswerk heel goed gemaakt, die hebben een groot gat gedicht naar de top. Sterker, ze zijn nu zelf weer de top. Maar Mercedes heeft vier jaar lang gedomineerd, die zullen zeker nog een comeback maken."

"Van Red Bull hadden we, enigszins chauvinistisch misschien, toch wat meer verwacht, maar dat ligt aan de wagens. De vuistregel van de Formule 1 is dat het voor 80 procent draait om de auto en voor 20 procent om de coureur. Vettel en Hamilton waren in de RB13 waarschijnlijk ook niet verder gekomen dan de vijfde plaats, dat was in Australië wel het maximale resultaat."

"Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde er zichtbaar stevig van dat ze verslagen zijn in Australië. Aan de andere kant loopt Ferrari nu met de borst vooruit, gemotiveerd als ze zijn door hun overwinning. Mercedes is het gevecht met andere teams niet meer gewend, de laatste jaren was hun grootste strijd toch vooral die binnen het eigen team. Doordat Ferrari het gat heeft gedicht, is Mercedes als team wakker geschud."

"Hamilton en Rosberg was geen lekker huwelijk bij Mercedes, om het zo maar te zeggen. Zodra Rosberg vorig jaar de titel binnen had, was hij er gelijk klaar mee. Daar zag je hoe intens die interne strijd eigenlijk geweest is, daar zal Hamilton ook last van gehad hebben. Het is toch een last die nu van zijn schouders is gevallen. Hij is er klaar voor en wil die strijd met Vettel echt aangaan. Ik denk echter dat Ferrari nog iets extra's achter de hand heeft, dat er nog een tandje bij kan. Ik voorzie weer een mooie strijd, maar denk dat Vettel ook dit weekend gaat winnen."

“Max moet met zijn aanvallende rijstijl foutjes afdwingen bij de anderen.” Robert Doornbos

"Red Bull heeft bewezen zich als team zeer snel te kunnen ontwikkelen. Max Verstappen heeft al gezegd dat hij bij dat team goed zit om zichzelf te kunnen verbeteren. Ik heb voor dit seizoen ingezet op twee overwinningen voor Max, plus nog wat podiumplaatsen. Weer een beetje chauvinistisch natuurlijk, we moeten ook weer niet te veel van hem verwachten. Als Max aan het eind van het seizoen top zes rijdt, is dat gewoon razend knap. Wereldkampioen word je niet zomaar natuurlijk."

"Door de veranderde regels is inhalen moeilijker geworden, maar is ook de kans op foutjes groter geworden, doordat de coureurs nog sneller moeten reageren. Max kan met zijn aanvallende rijstijl die foutjes afdwingen bij de anderen, om er vervolgens gebruik van te maken. Vorig jaar waren er geloof ik zo'n zestig inhaalacties op de baan in China, dat is ook wat de fans willen zien. Nico Hülkenberg heeft gezegd dat inhalen in Melbourne vrijwel onmogelijk was. Dat ben ik met hem eens, maar ik denk ook dat de baan in Shanghai zich daar beter voor laat lenen."

"Het is bepaald geen voordeel voor Max en Red Bull dat de baan in Shanghai langere rechte stukken heeft dan Melbourne. Daar gaat het om kracht en vermogen, en juist daarin legt Red Bull het af tegen Mercedes en Ferrari. Ze zullen dat moeten compenseren in sector één en twee van het circuit, het bochtige gedeelte. De balans van de auto is daarin uitermate belangrijk, ze moeten compromissen sluiten. Het rekenwerk is al gedaan, nu moeten ze in de vrije trainingen bekijken waar hun winst precies te behalen valt. Elk weekend vraagt weer om een andere perfecte auto."

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 25 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 18 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 15 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 12 punten)

5. Max Verstappen (Red Bull, 10 punten)

6. Felipe Massa (Williams, 8 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 6 punten)

8. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso, 4 punten)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso, 2 punten)

10. Esteban Ocon (Force India, 1 punt)

Constructeurs

1. Ferrari (37 punten)

2. Mercedes (33 punten)

3. Red Bull (10 punten)

4. Williams-Mercedes (8 punten)

5. Force India-Mercedes (7 punten)

6. Toro Rosso-Renault (6 punten)

Volgende race: GP van Bahrein, 16 april, Bahrain International Circuit