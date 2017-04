Sauber-coureur Wehrlein mist ook Grand Prix van China

Werhlein stond ruim een week geleden ook al niet aan de start van de openingsrace in Australië. Giovinazzi maakte daarop zijn debuut in de Formule 1 en eindigde als twaalfde.

Volgens de teamleiding van Sauber is de beslissing genomen om ervoor te zorgen dat Wehrlein zo snel mogelijk topfit kan worden. Het team sluit niet uit dat hij ook de derde race van het seizoen in Bahrain aan zich voorbij moet laten gaan.

Wehrlein raakte in de aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen geblesseerd aan zijn rug bij een crash in de Race of Champions in Miami. Hij begon vervolgens nog wel aan het openingsweekend, maar haakte na twee vrije trainingen af.

"Voor mij is het nu het belangrijkst dat ik intensief kan trainen, zodat ik me voor de volle honderd procent kan geven voor het team", meldt Wehrlein maandag in een persbericht van Sauber. "Als het nodig is, nemen we zelfs de tijd om er pas in Rusland bij te zijn."