Mercedes-teambaas Wolff ziet 'beste Hamilton in vier jaar'

"Lewis is de beste Lewis die ik heb gezien in de laatste vier jaar, zowel op als naast het circuit", zegt Wolff maandag op de site van zijn renstal over de 32-jarige Brit, die in 2013 overstapte van McLaren naar Mercedes.

De teambaas is ook lovend over Valtteri Bottas, die in Melbourne bij zijn debuut voor het Duitse topteam als derde eindigde.

"Valtteri heeft zich goed aangepast aan het team en presteert al op een hoog niveau. Hij lijkt geen last te hebben van de druk en heeft het zonder problemen overgenomen van de gestopte Nico Rosberg."

Lessen

Toch moet Wolff toegeven dat het even slikken was voor hem en het team dat Mercedes bij de eerste race van het jaar werd afgetroefd door Ferrari en Vettel.

In de afgelopen drie jaar kwam het maar zeven keer voor dat er geen Mercedes-coureur op de hoogste trede van het podium stond na een Grand Prix.

"Het is nu aan ons om uit te vogelen hoe we Ferrari kunnen verslaan", kijkt Wolff vooruit naar de volgende Grand Prix, zondag in China. "De laatste drie jaar waren een uitzondering in de Formule 1. Als je denkt dat je makkelijk naar de zege kan rijden op basis van resultaten uit het verleden, dan zal je er snel achter komen dat dat niet lukt."

"Australië was een weekend vol met lessen voor ons. In de afgelopen week waren we gefocust om ons huiswerk goed te doen zodat we onze prestatie kunnen verbeteren. In China moeten we daardoor klaar zijn voor een nieuwe strijd."

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van China op het Shanghai International Circuit zijn vrijdag.