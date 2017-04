Formule 1-motoren worden in 2021 weer luidruchtiger

Bij de vergadering vrijdag besloten de aanwezige partijen dat de motoren over vier jaar meer lawaai moeten maken én goedkoper moeten worden.

Hoewel de hybridemotor niet zal verdwijnen, worden er zeer waarschijnlijk wel diverse elementen aangepast. Details voor de plannen worden in de komende jaren uitgewerkt.

In 2014 werd de V6-brandstofmotor met turbo en hybridetechniek ingevoerd, wat flinke kritiek met zich meebracht. Veel fans vinden het niets dat de motor minder geluid maakt dan voorheen.

"Ik ben blij met de voortgang van dit proces. Er waren veel verschillende belanghebbenden bij de vergadering aanwezig en zij werden het in korte tijd eens over de te volgen technische richting", aldus FIA-voorzitter Jean Todt.

"Nu moeten we met elkaar om tafel gaan zitten om de details af te stemmen over hoe de motoren in 2021 moeten zijn. Dit is een goed begin en ik kijk uit naar het proces waarin we de beste keuzes voor de Formule 1 maken."

Dubbele uitlaat

In 2016 werd al een kleine aanpassing gedaan om de Formule 1-auto's iets meer lawaai te laten maken. Destijds werden alle teams verplicht tot een dubbele uitlaat in plaats van een enkele.

Een week geleden ging FIA-baas Todt al in op de toekomst van de motoren. De Fransman liet toen weten dat hij de kritische Formule 1-fans snapt.

"Maar betekent het dat we van plan zijn om terug te grijpen op wat we tien jaar geleden hadden? Dat gaat nooit gebeuren", doelde hij op het eventueel verdwijnen van de hybridemotoren. "Formule 1 heeft als top van de autosport een grote sociale verantwoordelijkheid."

Op zondag 9 april staat de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma in China. De eerste race, gehouden in Melbourne, werd knap gewonnen door Ferrari-rijder Sebastian Vettel. Max Verstappen eindigde als vijfde.