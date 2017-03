Verstappen krijgt sterk verbeterde motor pas bij GP Canada

Vorige maand liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat Verstappen bij de vijfde race van het Formule 1-seizoen in Spanje, die op 14 mei wordt verreden, de beschikking zou krijgen over een sterk verbeterde krachtbron.

De Grand Prix in Montreal (11 juni) is de zevende van het seizoen. Er zal in Barcelona zoals aangekondigd wel een motorupgrade plaatsvinden, maar Marko tempert de verwachtingen rond die aanpassing.

"Er is nog veel werk te doen. De snelheid van Red Bull stemt ons positief, maar zowel ons als Renault wacht nog een behoorlijk karwei", zegt de 73-jarige Oostenrijker woensdag tegen Autosport.com.

"In Montreal wordt de grootste stap gezet. De update die in Barcelona wordt doorgevoerd zal wat kleiner zijn."

De 19-jarige Verstappen reed zondag bij de start van het Formule 1-seizoen in Melbourne een vrij eenzame race en eindigde als vijfde. Teamgenoot Daniel Ricciardo ging door technische problemen later van start en viel halverwege uit.

Chassis

Volgens adviseur Marko kijkt Red Bull overigens niet alleen naar het verbeteren van de motor, maar ligt de focus ook op andere onderdelen van de RB13.

"We hopen dichterbij de concurrentie te komen en moeten daarbij ons chassis ook drastisch verbeteren. Onze engineers denken er net zo over en de simulaties laten dat ook zien."

Dit jaar introduceerde Renault een compleet nieuwe verbrandingsmotor, waardoor het gat met de topteams nog verder verkleind zou moeten worden. Met een vernieuwde motor wordt de efficiëntie en de prestatie van de motor verbeterd.

In aanloop naar de Grand Prix van Spanje wordt er eerst nog geracet in China, Bahrein en Rusland. De race in China is op zondag 9 april.