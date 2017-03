Lauda denkt dat Rosberg het niet beter gedaan zou hebben dan Bottas

De 27-jarige Fin, overgekomen van Williams, debuteerde zondag met een derde plaats voor Mercedes. Hij moest in de eerste race van 2017 alleen voorrang verlenen aan Sebastian Vettel (Ferrari) en teamgenoot Lewis Hamilton.

"Hij was het hele weekend sensationeel", prijst Lauda de nieuweling van Mercedes in gesprek met Sky Sports. "Ik geloof niet dat hij het minder zou hebben gedaan dan Nico, als hij mee had gedaan. Het resultaat zou exact hetzelfde geweest zijn."

Volgens de Oostenrijkse topadviseur had Bottas geen beter visitekaartje af kunnen geven bij de Duitse renstal. "Derde in zijn eerste race in deze nieuwe auto, vlak achter Lewis. Hij had het niet beter kunnen doen", aldus de 68-jarige Lauda.

Eensgezindheid

Hoewel Hamilton er de afgelopen seizoenen een gespannen relatie met Rosberg op nahield, vreest Lauda niet dat de Brit ook zal 'botsen' met diens nieuwe Finse teamgenoot. Beide coureurs mogen met elkaar concurreren, benadrukt de Formule 1-legende.

"In dat opzicht is er niets veranderd en Lewis voelt zich daar ook goed bij. We zijn heel blij met de manier waarop hij aan dit seizoen begonnen is. Ze kunnen het erg goed met elkaar vinden en er is sprake van absolute eensgezindheid. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat zo blijft."

Juiste keus

Lauda prijst zich dan ook gelukkig met de keuze van Mercedes voor Bottas. "We zaten met onze handen in het haar toen Rosberg plotseling besloot te stoppen. Teambaas Toto Wolff en ik hebben toen lang gediscussieerd over wie het over zou moeten nemen."

"Voor mij was het meteen duidelijk dat Bottas boven aan de lijst moest staan en de juiste keuze was", stelt oud-coureur Lauda. "Ik richtte mijn pijlen direct op hem omdat we een snelle en ervaren jongen nodig hadden."

Bottas eindigde vorig seizoen met 85 punten op de achtste plek in de WK-stand namens Williams. Een jaar eerder werd hij vijfde, in 2014 zelfs vierde Zondag 9 april rijdt hij zijn tweede race voor Mercedes, in China.