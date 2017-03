Todt: 'Formule 1 betaalt prijs voor snellere auto's met moeizamer inhalen'

"Het is duidelijk dat inhalen dit jaar nog moeilijker is geworden door de nieuwe regelgeving, maar misschien is dat de prijs die je betaalt voor bredere auto's met betere aerodynamica", aldus Todt tegen Motorsport.com.

De Formule 1-auto's zijn dit jaar een paar seconden per ronde sneller door onder meer bredere banden, bredere vleugels en een bredere vloer. Verschillende coureurs klaagden na de openingsrace in Australië van zondag dat inhalen een stuk moeilijker is geworden door de bredere auto's.

"De dirty air van de auto's is enorm en dus is het bijna onmogelijk in te halen. Ik had een seconde sneller kunnen rijden maar het zat er gewoon niet in", zei Nico Hülkenberg van Renault.

Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes stelde dat inhalen dit jaar lastiger zal zijn dan ooit. "En het zal niet makkelijker worden tijdens het seizoen. Het zal hetzelfde blijven."

DRS

Volgens Todt, die rond de Grand Prix van Australië nog pleitte voor "meer actie en emotie" op het circuit, is "inhalen altijd een probleem geweest in de autosport".

"Maar we hebben naar manieren gezocht om inhalen makkelijker te maken, bijvoorbeeld met DRS of andere technologieën", zegt de oud-teambaas van Ferrari.

DRS (drag reduction system), dat in 2011 in de Formule 1 werd geïntroduceerd, is een technologie waarbij de coureur de achtervleugel kan openen, waardoor er minder neerwaartse kracht komt en de auto een hogere topsnelheid kan bereiken.

DRS mag in de Formule 1 alleen gebruikt worden op bepaalde zones op een circuit en door een coureur die binnen een seconde van zijn voorganger zit. De FIA denkt erover na om de DRS-zones te verlengen bij de volgende Grand Prix, op 9 april in China.