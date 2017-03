Hülkenberg merkt dat inhalen 'bijna onmogelijk' is door nieuwe regels

De Duitser van Renault was zondag in de laatste ronden van de Grand Prix van Australië sneller dan Force India-coureur Esteban Ocon, maar hij kwam er niet langs en finishte achter de Fransman als elfde.

"De dirty air van de auto's is enorm en dus is het bijna onmogelijk in te halen. Ik had een seconde sneller kunnen rijden maar het zat er gewoon niet in."

De 29-jarige Hulkenberg doelt met "dirty air" op de lucht achter de wagens. Doordat de auto's door de regelwijzigingen dit seizoen met grotere vleugels mogen rijden, is er meer ongunstige wind achter de wagens en dat is in het nadeel van de achtervolger.

Perez

Sergio Perez, net als Ocon rijdend voor Force India, merkte zondag tijdens de eerste Grand Prix van dit seizoen ook dat inhalen lastig is. De Mexicaan, die op het circuit in Melbourne Daniil Kvyat en Carlos Sainz passeerde, benadrukt dat een wagen veel sneller moet zijn om erlangs te kunnen gaan.

"Door een kortere remweg, meer grip en minder slijtage van de banden is het moeilijker geworden om in te halen. Eerst moest je anderhalve seconde per ronde sneller zijn, nu is dat misschien wel twee seconden."

De Grand Prix van Australië werd gewonnen door Sebastian Vettel van Ferrari. Over twee weken is in China de tweede Grand Prix van dit seizoen.