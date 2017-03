Hamilton kijkt uit naar 'heel spannende' titelstrijd met Vettel

"Dit jaar is het in de Formule 1 het beste tegen het beste. De beste coureurs staan aan de top", aldus een enthousiaste Hamilton tegen Sky Sports.

De Engelsman is drievoudig wereldkampioen en Vettel was vier keer de beste in de koningsklasse van de autosport, maar ze hebben het nooit echt tegen elkaar opgenomen in de strijd om de WK-titel.

In de jaren dat Vettel heerste (2010, 2011, 2012 en 2013) kwam Hamilton nooit verder dan een vierde plaats in het eindklassement en omgekeerd deed Vettel het in 2008, 2014 en 2015 niet beter dan de derde plek van twee jaar geleden, op grote afstand van de Brit van Mercedes.

Dankbaar

Op basis van zijn zege zondag in Melbourne lijkt Vettel dit jaar met zijn verbeterde Ferrari de grote concurrent van Hamilton te worden.

"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit jaar kan gaan vechten met Vettel en met Ferrari", aldus Hamilton, die "absoluut" verwacht dat de strijd met de Duitser lastiger wordt dan zijn - uiteindelijk verloren - strijd vorig jaar met zijn teamgenoot Nico Rosberg.

"Eindelijk kunnen we echt gaat racen", doelt Hamilton op het feit dat niet langer zijn teamgenoot zijn grootste tegenstrever lijkt te zijn. "Het zal heel spannend gaan worden. Ik geloof echt dat we Ferrari kunnen verslaan, maar het is heel mooi om dat team weer aan de top te zien."

Hamilton eindigde zondag op Albert Park als tweede achter Vettel. Valtteri Bottas werd derde bij zijn debuut voor Mercedes. Max Verstappen was achter Kimi Raikkonen (Ferrari) de best of the rest met de vijfde plek.