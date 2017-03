Wolff vindt dat Mercedes op waarde is geklopt door Vettel

"Ferrari was tijdens de testdagen in Barcelona al erg sterk en dat hebben ze hier ook laten zien", zei Wolff tegenover Sky Sports.

"Vettel kon ons in de eerste stint volgen en na de stops was hij gewoon sneller. Ferrari had het betere pakket vandaag."

Hamilton mocht nog wel vanaf pole position vertrekken, maar kwam na zijn eerste stop in de problemen doordat hij achter Max Verstappen belandde. De Brit deed verwoede pogingen om de Nederlander van Red Bull Racing in te halen, maar slaagde daar niet in en verloor daardoor kostbare tijd op Vettel.

Wollf is echter van mening dat dat Hamilton niet de zege heeft gekost. "We wisten al dat we na onze stop achter Max en Kimi (Raikkonen, red.) terecht zouden komen. Max verdedigt gewoon zijn positie en daar heeft hij alle recht toe."

Afwachten

Hamilton finishte uiteindelijk nog wel als tweede, op negen seconden van Vettel. Wolff verwacht dat Mercedes ook in de rest van dit seizoen zijn handen vol gaat hebben aan Ferrari.

"Het zat erg dicht bij elkaar, het hele weekend. Ferrari had in de race echter het sterkere pakket. Het is afwachten hoe het in China gaat, dat is een totaal ander circuit."

Hamilton liet tijdens de podiumceremonie weten dat hij al na zeventien ronden naar binnen moest omdat hij veel grip verloor tijdens zijn eerste stint en zijn ultrasofte banden bovendien snel minder werden.

"Voor ons als team was het een goed weekend, maar aan het einde van mijn eerste stint kreeg ik problemen met mijn banden. Ik moest veel eerder stoppen dan de andere jongens, omdat ik grip verloor."

"Ik dook naar binnen en kwam vervolgens achter één van de Red Bulls te zitten. Zo gaat dat soms. Over het algemeen was het een sterke wedstrijd en hebben we belangrijke punten gescoord."