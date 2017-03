FIA-voorzitter Todt wil meer spektakel zien in Formule 1

De 71-jarige Fransman vindt het jammer dat het dataverkeer bij de Formule 1-teams in de laatste jaren is toegenomen, waardoor er te berekenend wordt gereden.

"De Formule 1 heeft dat niet nodig. Er moet actie en emotie zijn. Er is veel emotie verloren gegaan op het circuit en dat moeten we bespreekbaar maken, ook al leidt dat tot weerstand van de teams", zegt Todt tegen de BBC in Melbourne, waar zondag de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen was.

Volgens de preses van de FIA ligt de oorzaak ook deels bij de manier waarop de hedendaagse Formule 1-auto's in elkaar zitten. "Ze zijn te geavanceerd, te duur, te ingewikkeld en in zekere zin ook te betrouwbaar."

Het gebrek aan spektakel is volgens Todt daarnaast een geldkwestie. "Er zit een te groot gat tussen het kleinste en grootste budget", constateert de Fransman.

Inhalen

Door de nieuwe regels in de Formule 1 is het voor coureurs moeilijker geworden om in te halen, maar Todt vindt dat daar waarschijnlijk weinig aan te doen is.

"Inhalen is altijd een probleem geweest in de autosport. Misschien is dit wel de prijs die we betalen voor meer aerodynamische downforce", aldus de voormalig teambaas van Ferrari.

De Formule 1 werd eerder dit jaar voor miljarden overgenomen door Liberty Media, maar Todt verwacht niet dat het Amerikaanse bedrijf een grote stem zal krijgen in het bepalen van de regels.

"Ze zullen nooit in de positie komen om de regels te bepalen. Dat zal altijd een taak blijven van de FIA. We spannen ons in om de Formule 1 zo aantrekkelijk mogelijk te maken."

Hybride motoren

Todt gaat daarnaast in op de kritiek die er is op de in 2014 ingevoerde hybride motoren. Veel fans vinden het niets dat de krachtbron daardoor minder geluid maakt dan voorheen.

"Maar betekent het dat we van plan zijn om terug te grijpen op wat we tien jaar geleden hadden? Dat gaat nooit gebeuren", stelt Todt. "Formule 1 heeft als top van de autosport een grote sociale verantwoordelijkheid."

De eerste Grand Prix van het seizoen werd zondag in Australië gewonnen door Sebastian Vettel. De coureur van Ferrari hield Mercedes-rijders Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde) achter zich. De volgende race is op 9 april in China.