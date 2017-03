Horner: 'Vettel is Verstappen een biertje schuldig'

"Vettel reed een sterke race en verdient zonder meer een felicitatie, maar hij mag Max ook bedanken met een biertje", aldus Horner na de race in Melbourne in een persbericht van Red Bull.

De Ferrari-coureur begon de eerste Grand Prix van het jaar achter Lewis Hamilton, maar de Engelsman van Mercedes ging eerder dan zijn concurrent naar binnen voor zijn eerste pitstop.

Hamilton kwam precies achter Verstappen weer terug op het circuit. Wat de Brit ook probeerde, het lukte hem niet de Nederlander te passeren, waardoor Vettel na zijn pitstop voor Hamilton bleef. De Duitser reed vervolgens redelijk onbedreigd naar zijn eerste overwinning sinds september 2015.

Strategie

Verstappen eindigde zelf als vijfde op Albert Park, de plek die hij ook innam bij de start van de race. Horner was zeer te spreken over het optreden van de 19-jarige Limburger in Australië.

"Max kon jammer genoeg na de start geen poging doen om Kimi Raikkonen in te halen, maar hij heeft nooit opgegeven en heeft de hele middag niks verkeerd gedaan. Hij heeft een zeer volwassen race gereden."

Horner denkt net als Verstappen dat er niet meer in zat dan de vijfde plaats. "Ik denk dat we voor de juiste strategie en de juiste band hebben gekozen", verwijst de Britse teambaas naar de keuze om Verstappen met nog 32 rondes te gaan te laten wisselen van ultrasofte naar supersofte banden.

"Max heeft alles gedaan wat we van hem konden vragen, dus de vijfde plek was het optimale resultaat."

Ricciardo

Aan de andere kant van de Red Bull-garage was er een stuk minder tevredenheid. Daniel Ricciardo kende een weekend om snel te vergeten in zijn geboorteland.

De Australiër, die zaterdag crashte in het laatste deel van de kwalificatie, kon zondag door problemen bij een sensor van zijn versnellingsbak pas enkele rondes later dan zijn concurrenten beginnen aan de race en na 28 rondes viel hij uit met een probleem aan zijn brandstoftank.

"Het was een heel frustrerende race voor Daniel", zegt Horner. "Het is ongelooflijk knap dat het team hem nog het circuit op kreeg. We besloten om Daniel kilometers te laten maken om meer kennis op te doen over de auto, maar toen kreeg hij tijdens de race weer een ander probleem."

Ricciardo zelf baalde als een stekker. "Het is waarschijnlijk het meest frustrerend dat dit moet gebeuren bij mijn thuisrace. Ik heb genoten van de fans, maar ik ben ook blij dat ik hier nu weg kan gaan - het was een lange week."

"Maar goed, dit was pas de eerste race, dus hopelijk kunnen we nu weer vooruitkijken. Ik zal morgen wakker worden en weer gemotiveerd zijn voor de race over twee weken in China."