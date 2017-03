Alonso spreekt van 'een van beste races in zeer matige auto'

De 35-jarige Spanjaard moest zeven ronden voor de finish de strijd staken omdat hij problemen kreeg met zijn wielophanging. Hij lag op dat moment op de tiende plaats en zou daarmee één punt hebben gepakt.

"Het was een verrassing voor mij dat ik in een dusdanig matige auto nog bijna een punt pakte. Ik heb niet vaak in zo’n matige auto gereden, zonder ook maar enige voorbereiding in de winter", aldus Alonso tegenover Motorsport.com.

"Tijdens de race moest ik ook nog eens veel brandstof sparen. Ik moest daardoor ongeveer een seconde per ronde inhouden. Ik was dus behoorlijk verrast over hoe we het deden", zei de Spanjaard.

"Helaas konden we het uiteindelijk niet afmaken, maar het was toch een van mijn beste races."

Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van Alonso, finishte de race als laatste coureur die de race uitreed op de dertiende plaats. Hij had twee ronden achterstand op winnaar Sebastian Vettel.

Kracht

Alonso erkent dat de komende races voor McLaren waarschijnlijk nog lastiger gaan worden door het gebrek aan kracht van de Honda-motor. De McLaren-coureur is naar eigen zeggen 30 kilometer per uur langzamer dan zijn concurrenten op het rechte stuk.

"Opnieuw dertiende worden in de kwalificatie en in de punten rijden tijdens de race wordt voor ons tijdens de komende Grands Prix praktisch onmogelijk. Op minder moeilijke circuits zullen we het minder doen dan hier. Daar moeten we snel hard aan gaan werken, anders worden het hele frustrerende races."

De tweevoudig wereldkampioen weet niet of Honda van plan is om de motor van de McLaren-auto dit seizoen nog te verbeteren. "Dat is een vraag voor het team. Ze moeten in ieder geval snel iets vinden om te verbeteren, anders wordt het voor mij en Stoffel heel moeilijk om punten te pakken."