Vettel in de wolken na eerste Grand Prix-zege sinds 2015

De Duitser boekte zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Singapore in september 2015. Dat was tot zondag tevens de laatste overwinning van Ferrari in de Formule 1.

"Er is nog veel werk te doen, maar momenteel zijn we echt in de wolken. Ik was niet heel gelukkig met mijn start, maar ik hield de druk erop, waarmee ik de concurrentie mijn visitekaartje afgaf", jubelde Vettel in Melbourne.

De 29-jarige Duitser, die 26 races wachtte op een zege, was vol lof over de nieuwe auto van Ferrari. "De auto is fantastisch, werkelijk een genot om in te rijden. Met deze auto kan ik tot het einde voluit gaan. Je kunt blijven aanvallen."

Vettel, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen werd, is blij dat hij met zijn team de weg omhoog lijkt te zijn ingeslagen. "Dit is echt een geweldige prestatie voor Ferrari, maar het is nog maar het begin. Dit geeft de burger moed."

Ferrari-baas Sergio Marchionne toonde zich opgelucht met de langverwachte overwinning. "Het werd tijd ook", zei hij in een verklaring na de race. "Ik ben ontzettend blij voor ons team en de fans die de afgelopen periode altijd achter ons zijn blijven staan."

"We waren al bijna anderhalf jaar aan het wachten op deze zege. Het was zeer emotioneel om het Italiaanse volkslied weer te horen."

Marchionne benadrukte net als Vettel dat de overwinning pas het begin is voor Ferrari. "Het is essentieel om te onthouden dat deze zege niet het doel was, maar slechts de eerste stap op een lange weg."