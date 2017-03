Verstappen vijfde in GP Australië, knappe winst Vettel

Verstappen vertrok op het Albert Park Street Circuit als vijfde en behield die plek door een solide race. De Nederlander van Red Bull Racing pakte daardoor zijn eerste tien punten in de WK-stand.

Vooraan begon Lewis Hamilton van Mercedes op pole position, maar Vettel legde de Brit het vuur aan de schenen. Na de eerste pitstop nam de Duitser de leidende positie over en hij stond die niet meer af. Hamilton werd tweede, voor teamgenoot Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen (Ferrari) finishte als vierde.

Achter de eerste vijf completeerden Felipe Massa (Williams), Sergio Perez (Force India), Carlos Sainz, Daniil Kvyat (beiden Toro Rosso) en Esteban Ocon (Force India) de top tien.

Voor Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, liep de eerste race van het seizoen uit op een catastrofe. De Australiër ging door technische problemen pas van start toen de rest er al een aantal rondes op had zitten en viel ongeveer halverwege uit.

Over twee weken staat de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma. Op zondag 9 april starten de coureurs op het Shanghai International Circuit in China.

Goede start

De top vijf kende een goede start in Melbourne. De volgorde (Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen en Verstappen) wijzigde daardoor niet. In de achterhoede kwamen Marcus Ericsson en Kevin Magnussen met elkaar in aanraking, maar beide Scandinaviërs konden hun weg vervolgen.

Hamilton, die in de zeventiende ronde voor de eerste keer een pitstop maakte, had het vooraan lastig met Vettel. De Ferrari-coureur bleef dicht in de buurt van de drievoudig wereldkampioen, die voluit moest gaan om aan kop te blijven.

Vettel kwam na zijn eerste pitstop net voor Hamilton weer de baan op, waardoor hij op softs verrassend de nieuwe leider in de race was.

Romain Grosjean was ondertussen de eerste uitvaller van de dag. De Fransman van Team Haas meldde zich in de vijftiende ronde met veel rook in de pitstraat.

Later vielen ook zijn teamgenoot Magnussen, Ricciardo (Red Bull), Ericsson (Sauber), Jolyon Palmer (Renault), Lance Stroll (Williams) en Fernando Alonso (McLaren) uit.

Supersofts

Verstappen, die begon op ultrasofts, ging met nog 32 rondes te gaan naar binnen en wisselde daarbij naar supersofts. De 19-jarige Nederlander reed zoals hij al verwachtte grotendeels een eenzame race en behield zijn vijfde plaats.

Vooraan maakte viervoudig wereldkampioen Vettel indruk. De 29-jarige Duitser verdedigde met succes een voorsprong van zo'n acht seconden op achtervolger Hamilton en boekte zodoende zijn eerste zege sinds zijn winst in Singapore in 2015.

Verstappen kwam nog in de buurt van Ferrari-coureur Raikkonen. De marge tussen de twee bleef in de laatste rondes ongeveer anderhalve seconde, waardoor de Limburger genoegen moest nemen met plaats vijf.