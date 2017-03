Hamilton evenaart Alain Prost bij winst in Melbourne

De Brit van Mercedes, die op het Albert Park Street Circuit vanaf pole position vertrekt, zorgt er dan namelijk voor dat hij in elf verschillende seizoenen een race heeft gewonnen.

Hamilton evenaart in dat geval viervoudig wereldkampioen Alain Prost, die ook in elf verschillende jaargangen een Grand Prix op zijn naam schreef. Alleen Michael Schumacher won een race in meer seizoenen (vijftien).

De Duitse Formule 1-legende deed dat bovendien in vijftien opeenvolgende jaren. Hamilton kan in Australië voor het elfde opeenvolgende jaar een race winnen.

De drievoudig wereldkampioen maakt in Melbourne bovendien kans om voor de vijfde keer op rij als eerste over de finish te komen in een Grand Prix. Dat lukte hem al eens in 2014, toen hij achtereenvolgens in Italië, Singapore, Japan, Rusland en de Verenigde Staten de beste was.

Wereldtitel

De Brit evenaarde zaterdag al een record van een andere racelegende, de Braziliaan Ayrton Senna. Beide mannen stonden zes keer op pole position bij de Grand Prix van Australië. Niemand deed dat vaker.

Hamilton, die in 2008, 2014 en 2015 de wereldtitel pakte, won de openingsrace in Australië tot dusver tweemaal. Daar bewaart de 32-jarige Brit goede herinneringen aan, want in beide gevallen bleek het de opmaat tot het kampioenschap.

Achter de Mercedes-rijder jaagt oud-wereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari), die als tweede start, op een welkome zege. De Duitser won al 26 Grands Prix achtereen niet en kent daarmee zijn langste reeks zonder winst ooit. Hij won voor het laatste in 2015 in Singapore.

Achter Hamilton en Vettel starten zondag Valtteri Bottas (derde), Kimi Raikkonen (vierde) en Max Verstappen (vijfde). De race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd.