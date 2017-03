Vettel verwacht tijdens eerste race mooie dingen te kunnen laten zien

"Ik denk dat we morgen tijdens de race wel iets kunnen laten zien. De auto voelt goed", zegt Vettel tegen persbureau Reuters. "We hebben de wagen kunnen verbeteren, waardoor de snelheid hoger is dan gisteren tijdens de trainingen."

Mercedes domineerde de afgelopen drie jaar in de Formule 1. Ferrari wist vorig seizoen geen enekele race te winnen.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton was zaterdag drie tienden van een seconde sneller dan Vettel en start zondag bij de race van pole position. Wel was de Duitser een fractie sneller dan de andere Mercedes-coureur, Valtteri Bottas.

"Ik ben niet helemaal gelukkig met zijn ronde", aldus Vettel. "Aan het einde van de ronde was ik erg snel, maar in de eerste paar bochten verloor ik iets te veel tijd."

"Lewis reed een erg goede ronde", vond Vettel. "Ik denk daarom dat pole position sowieso buiten ons bereik was."

Hegemonie

Door nieuwe regelgeving zijn de wagens dit seizoen flink aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren. Daardoor hoopt Ferrari de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken.

"We werken goed samen als team, het ziet er steeds beter uit voor ons", vertelt Vettel. "We hebben een goede winter achter de rug. We zijn erop gebrand om morgen een mooie race neer te zetten."

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als vijfde.