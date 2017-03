Teleurgestelde Ricciardo voelt zich schuldig na crash in kwalificatie

Ricciardo verloor in de laatste kwalificatiesessie de controle over zijn wagen in bocht veertien, waarna de Australiër achterwaarts in de bandenstapel terecht kwam.

"Fysiek gaat het goed met me, maar ik ben natuurlijk erg teleurgesteld. Geluk bij een ongeluk is dat de crash in Q3 gebeurde en niet in Q1." Anders had de Australiër namelijk vanaf de laatste plaats moeten vertrekken.

Ricciardo was naar eigen zeggen bezig met een 'slordig' kwalificatierondje, toen hij de auto verloor. "Het gebeurde heel snel. Ik voelde de auto wegglijden en probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet."

De thuisrijder voelt zich vooral schuldig tegenover zijn monteurs. "Ik heb ze helaas wat extra werk bezorgd. Ik heb met ze te doen, hopelijk kan ik ze morgen belonen met een goed resultaat."

Bakwissel

De kans is aanwezig dat Ricciardo nog wat lager moet starten dan de tiende plek. Als de monteurs de versnellingsbak van de Red Bull moeten vervangen, kost hem dat vijf plekken op de startgrid.

Teambaas Christian Horner hoopt dat de schade meevalt. "Ik weet nog niet of een bakwissel nodig is. We zullen de boel in ieder geval goed inspecteren."

De Brit zag dat Ricciardo de bocht waarschijnlijk net te hard aansneed. "Hij had een versnelling opgeschakeld voor de kwalificatie en hij verloor de auto. Zodra je op het vuil komt is er maar één weg waar je heen gaat."

Horner zag Max Verstappen de bolide wel op het juiste spoor houden. De Limburger gaat zondag om 7.00 uur als vijfde van start.