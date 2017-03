Verstappen rekent vanaf vijfde startplek op eenzame race in Australië

De 19-jarige Limburger was achter de coureurs van Mercedes en Ferrari 'best of the rest'. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo schoof in de laatste kwalificatiesessie van de baan en start normaal gesproken als tiende.

"Het zal een redelijk eenzame race worden", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Inhalen is hier moeilijk. Het wordt zorgen voor een goede start. Er komt van achter geen dreiging en vooraan zijn ze redelijk snel."

Problemen

Verstappen kent nog geen al te beste start van het seizoen. In de tweede oefensessie belandde hij met zijn auto naast de baan, waardoor hij zowel in de tweede als de derde trainingssessie niet veel rondes kon rijden.

"We hebben eigenlijk het hele weekend problemen en daardoor nog weinig gereden. De kwalificatie ging dan ook beter dan verwacht", merkte Verstappen op.

Ritme

De eenmalig Grand Prix-winnaar zat naar eigen zeggen nog niet lekker in zijn ritme. "De auto is heel gevoelig qua afstelling. De ene keer hebben we onderstuur, de andere keer overstuur. We hebben nu een goede balans gevonden. Elke ronde in de kwalificatie hebben we ons verbeterd."

Wat Verstappen verder van de race kan verwachten, weet hij nog niet. "We hebben nog niet echt kunnen oefenen met starts en ook geen lange runs kunnen rijden. Maar ik denk dat het oké moet zijn voor de race."

Lewis Hamilton vertrekt zondag in zijn Mercedes vanaf poleposition. Sebastian Vettel (Ferrari) staat naast hem op de eerste startrij. De Grand Prix begint om 7.00 uur (Nederlandse tijd).

[[slideshow:Vijfde tijd voor Verstappen in kwalificatie Australië]]

