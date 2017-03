Vettel vindt bevestiging dat Ferrari 'grote stap voorwaarts' heeft gezet

"We hebben een heel grote stap voorwaarts gezet ten opzichte van vorig jaar, zoveel is zeker", aldus de 29-jarige Vettel na de tweede vrije training op het Albert Park Circuit in Melbourne op de site van de Formule 1.

"Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. De balans in de auto voelde vandaag nog niet honderd procent goed. Het comfortabele gevoel van de wintertesten in Barcelona ontbreekt hier in Melbourne nog een beetje, maar dat zal nog wel gaan komen."

Vettel en Ferrari maakten eind februari en begin maart veel indruk bij de acht testdagen op het Circuit de Catalunya. Vettel was de coureur met de snelste rondetijd van de achtdaagse, wat ervoor zorgde dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton de Duitser donderdag tot favoriet voor de wereldtitel bombardeerde.

Hamilton was in de eerste vrije trainingen echter ruim sneller dan de viervoudig wereldkampioen; 1,244 seconde in de ochtend en 0,547 seconden in de middag.

Verbetering

"We hadden 's ochtends wat problemen die ons bezig hielden, maar 's middags liep alles al een stuk soepeler", stelde Vettel. "Er is nog ruimte voor verbetering, en we zullen ons ook verbeteren."

"Uiteindelijk zijn het alleen maar wat tijden op een uitslagenformulier, en dat op een vrijdag. Het is niets meer dan dat. We zullen zaterdag wat dingen proberen en dan lijkt het me dat we nog wel wat sneller kunnen zijn."

De derde vrije training begint zaterdag om 04.00 uur Nederlandse tijd. Drie uur later is de start van de eerste kwalificatie van het jaar. De race in Melbourne begint zondag om 07.00 uur.