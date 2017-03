'Hamilton is momenteel klasse apart in Melbourne'

"Lewis is momenteel een klasse apart", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff na de tweede vrije training in Melbourne tegen Sky Sports.

Hamilton, die de wereldtitel vorig jaar moest afstaan aan de inmiddels gestopte Nico Rosberg, was bij beide vrije trainingen op het Albert Park Circuit ruim een halve seconde sneller dan de concurrentie. Zijn nieuwe teamgenoot Valtteri Bottas, die tweede en derde werd, kon ook niet in de buurt komen.

"We hebben een zeer goede dag gehad", aldus Wolff. "Het was voor het team een van betere vrijdagen nadat we met wat vraagtekens uit de testdagen in Barcelona kwamen."

Perfect

Hamilton was zelf zeer blij en opgelucht. "Deze dag was voor 99 procent perfect", stelde de Brit.

"We hadden wat problemen in Barcelona en we wisten niet of we hier in Australië tegen dezelfde dingen zouden aanlopen. Het is zeer bemoedigend dat de auto precies daar is waar hij zou moeten zijn."

"Ik voelde me geweldig op het circuit, het team heeft het fantastisch gedaan. We hebben een goede vorm getoond in zowel de korte als de lange runs en we hebben elke ronde kunnen doen die we wilden doen."

Ferrari

Hamilton was in de eerste vrije training ruim een seconde en in de tweede vrije training ruim een halve seconde sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die hij donderdag nog de favoriet voor de wereldtitel noemde. De kopman van Mercedes blijft op zijn hoede voor het Italiaanse team.

"Voor vandaag wisten we niet goed waar we stonden. We weten dat Ferrari vandaag in de eerste vrije training niet maximaal reed. In de tweede vrije training waren ze opeens wel heel snel. We zullen zaterdag zien hoe het er echt voor staat."

Zaterdag begint de derde vrije training om 04.00 uur Nederlandse tijd. Drie uur later is de start van de eerste kwalificatie van het jaar. De race in Melbourne begint zondag om 07.00 uur.