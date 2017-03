Verstappen erkent na moeizame training dat er nog veel werk te doen is

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing raakte tijdens de tweede training van de baan, waardoor zijn auto licht beschadigd raakte. "Ik had een beetje onderstuur, raakte van het asfalt en beschadigde de vloer van de auto", aldus Verstappen tegenover De Telegraaf.

Verstappen klokte uiteindelijk de vierde en de zesde tijd tijdens de twee trainingen. In de tweede trainingssessie reed hij slechts acht ronden door de lichte schade aan zijn auto. De Nederlander erkent dat er nog veel werk te doen is voor Red Bull.

Balans

"We proberen een betere balans in de afstelling te vinden. Ik denk dat we nu iets te langzaam zijn dus we moeten echt nog proberen wat te verbeteren. We staan nu wel op de positie waarvan ik vooraf dacht dat we zouden staan, dus we moeten er maar het beste van maken."

Goede start

Volgens de 19-jarige Limburger is een goede start zondag bij de race essentieel voor een goede eindklassering. "Dan zitten we vooraan en kan er toch niet ingehaald worden."

Mercedes en Ferrari domineerden qua tijden de eerste trainingen van het seizoen. "Zoveel is daar niet veranderd. Mercedes is nog steeds heel snel, iets rapper dan ons. Ferrari zit daar niet zo ver achter", zei de Nederlander.