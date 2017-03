Verstappen rijdt zesde tijd in moeizame tweede vrije training

Verstappen kwam op superzachte banden tot 1.25,013 op op het Albert Park Circuit in Melbourne.

Halverwege de training kwam de Red Bull-coureur naast de baan terecht, waarbij de onderkant van zijn auto schade opliep. Na die ronde moest hij terugkeren naar de pitsstraat en zat de training erop voor de Nederlander.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton klokte net als in de eerste vrije training de snelste tijd met 1.23,620. Sebastian Vettel van Ferrari moest een halve seconde toegeven op Hamilton. Valteri Bottas klokte een fractie daarachter de derde tijd.

Eerste training

Tijdens de eerste vrije training reed Verstappen de vierde tijd met 1.25,246. Hij eindigde daarmee drie tiende van een seconde achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

De Red Bull-coureurs moesten alleen Hamilton en Bottas voor zich dulden. Kimi Raikkonen en Vettel van Ferrari eindigden de eerste training respectievelijk met de vijfde en zesde tijd.

Hamilton zette de snelste tijd neer met 1.24,220 op iets meer dan een halve seconde gevolgd door teamgenoot Bottas.

Verstappen en Ricciardo reden beiden negentien rondes tijdens de eerste vrije training.

Startmotor

De 19-jarige Nederlander was niet ontevreden over zijn eerste ronden in Melbourne. "De eerste vrije training ging niet verkeerd, ik denk dat we er redelijk goed bij zitten", aldus Verstappen op zijn eigen site.

"In het eerste deel van de sessie heb ik niet zoveel kunnen rijden als de bedoeling was door een klein probleem met de startmotor, waardoor we de auto niet gestart kregen", zei de coureur van Red Bull. "Maar daarna heb ik nog een run gedaan op de supersofts. We weten dat die banden in de eerste ronde pieken, alleen was ik toen nog alles aan het verkennen en aan het wennen aan de auto en de snelheden."

De tweede vrije training is om 6.00 uur Nederlandse tijd gestart. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma in Melbourne. Zondag is de eerste race van het seizoen.