Racedirecteur Whiting verwacht verbod op haaienvin en T-wing in 2018

Door de recente regelwijzigingen kiezen veel teams er dit jaar voor om de luchtstroom naar de achtervleugel te begeleiden via de omstreden haaienvin en T-wing.

Dat leidde niet alleen tot hevige kritiek bij de fans, maar ook directeur motorsport Ross Brawn van de Formule 1 wil op termijn af van de technische aanpassingen op de auto's.

Het is allerminst uitgesloten dat zij hun zin krijgen, verklapt Whiting tegen Autosport.com. "Er is een vrij grote kans dat er volgend jaar een verbod komt, want er zijn best veel mensen die het afzichtelijk vinden."

"Persoonlijk heb ik er niets op tegen", aldus Whiting. "De kans bestond altijd al dat dit zou gebeuren, maar ik denk dat niemand deze massale reacties had voorzien."

Flexibiliteit

Volgens Whiting gaat de internationale autosportfederatie FIA komend weekend ook controleren op de flexibiliteit van de T-wings.

Bij de tests op het circuit van Barcelona bleek dat bij sommige auto's de vleugels ver doorbogen onder de hoge druk in de bochten. Dat was het geval bij onder meer de nieuwe bolide van Haas.

Teambaas Günther Steiner ziet echter nog geen reden om in te grijpen. "Nee, want de T-wing lijkt zo ook te werken. We hebben het geanalyseerd en misschien veranderen we later iets, maar we hebben er tot dusver niets aan gedaan."

Dit weekend wordt de eerste Grand Prix van het nieuwe jaar verreden in Australië. Zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd) is de race op het circuit van Melbourne.