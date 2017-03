Verstappen vindt dat er geen excuses meer zijn in derde seizoen

Deze week streek de Formule 1-wereld in Australië neer voor de eerste Grand Prix van 2017. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het seizoen officieel van start met de eerste vrije training op het circuit van Melbourne.

Verstappen kijkt uit naar zijn eerste echte meters in de RB13, de nieuwe bolide van Red Bull. "Daar doe je het toch voor hè. Testen is leuk, maar je bent altijd blij als het weer begint", tekent GP Update op uit de mond van de 19-jarige Nederlander.

"Het gevoel is niet heel anders dan in de voorgaande jaren", zegt Verstappen, die de laatste twee jaar begon als coureur van Red Bulls satellietteam Toro Rosso. "Ik zit bij een ander team, dat dan weer wel. Maar ik ben relaxed, misschien nog wel een beetje meer ontspannen dan in 2015 en 2016."

Ervaring

Hoewel hij nu voor het eerst als een van de gevestigde namen aan het seizoen begint, beseft de Limburger dat hij met zijn 19 jaar nog altijd tot de jonkies behoort. "Ja hoor, zeker. Tot mijn vijftigste voel ik me jong. Maar het klopt dat ik meer ervaren ben, ja. Ik zou mezelf niet bestempelen als enorm ervaren, dat is niet zo, maar meer ervaren natuurlijk wel."

"Komend seizoen kunnen we niet meer als leerjaar bestempelen", beseft de winnaar van de laatste Grand Prix van Spanje. "Er zijn geen excuses meer wat dat betreft. Maar uitgeleerd ben je natuurlijk nooit, je leert altijd bij."

Na twee seizoenen waarin hij in de luwte ervaring op kon doen, zijn dit seizoen alle ogen vanaf het begin ook op Verstappen gericht. De jongeling beseft dat hij zich na twee volledige seizoenen niet meer kan verschuilen achter zijn leeftijd en gebrek aan ervaring.

Speculeren over een wereldtitel doet hij echter nog niet. "Laten we eerst maar hopen dat de auto zo goed is. Maar als dat het geval is, als de auto het snelst is, zijn er inderdaad geen excuses mogelijk. Maar die excuses zal ik dan ook niet hebben, hoor."

Limiet

Verstappen durft echter niet te zeggen waar Red Bull precies staat met de RB13 en hecht dan ook geen waarde aan de hoge verwachtingen in Nederland. "De meeste mensen weten helemaal niet wat er in het team gebeurt en hoe de situatie met de auto is. Bovendien hebben we nog geen race gereden, dus het is gewoon even afwachten."

"Ik doe gewoon mijn best op het circuit en dan zien we wel of het goed genoeg is en waar we eindigen. Eerste, derde, vijfde... Hopelijk in ieder geval niet slechter dan zesde. Maar al moet ik om P7 vechten, dan nog zal ik de limiet opzoeken en op dezelfde manier knokken als wanneer het om de zege gaat. Het gevoel blijft hetzelfde."

De eerste vrije training op het circuit van Melbourne begint in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.00 uur. Vier uur later volgt de tweede vrije training. Zaterdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag om 07.00 uur (Nederlandse tijd) begint de eerste Grand Prix van 2017.