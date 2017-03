Alonso vreest moeilijk weekend voor McLaren in Australië

Tijdens de twee testweken in Barcelona kon Alonso door motorproblemen slechts 190 rondes afwerken, het minst van alle coureurs. De afgelopen weken zocht motorleverancier Honda naar een oplossing voor de problemen.

"Na een lastige periode staan we voor een moeilijk weekend in Melbourne", zegt Alonso dinsdag op de website van de Formule 1. "We zullen ons best doen. Er wordt hard gewerkt en goed samengewerkt binnen het team. Maar door tijdsgebrek hebben we weinig opties voor grote aanpassingen."

"De eerste stap moet zijn dat de betrouwbaarheid van de wagen beter wordt", stelt de tweevoudig wereldkampioen. "Pas daarna kunnen we voorspellingen maken over de prestaties."

Honda

McLaren is niet te spreken over de motor van Honda. Er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd met Mercedes met het oog op een eventuele overstap in 2018.

"Er is ruimte voor verbetering als het om de prestaties gaat", beaamt Honda-directeur Yusuke Hasegawa. "Dankzij onze analyses waren we in staat om veranderingen door te voeren en zijn we nu klaar voor Melbourne."

"We weten dat het de goede kant op gaat", stelt Hasegawa. "We zullen gedurende het seizoen ons best blijven doen om de motor te verbeteren. Onze prioriteit komend weekend is het maximale uit de motor halen, zonder dat het ten koste gaat van de betrouwbaarheid."

Behalve Alonso rijdt de 24-jarige Belg Stoffel Vandoorne bij McLaren. Vorig seizoen eindigde Jenson Button namens McLaren tijdens de Australische Grand Prix op de veertiende plaats, terwijl Alonso al na zestien rondes uitviel.

Het Grand Prix-weekend van Australië begint op vrijdag met de eerste trainingen. Zondag om 07.00 uur gaat de race van start.