Ricciardo: 'Eventuele frictie met Verstappen hoort bij het spel'

De relatie tussen beide rijders was afgelopen seizoen prima, al kwam dat ook doordat Red Bull achter Mercedes streed om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

De 27-jarige Australiër weet dat de sfeer in het team echter om kan slaan als beide coureurs met elkaar om zeges gaan strijden. Dat gebeurde bij Red Bull eerder al tussen Sebastian Vettel en Mark Webber.

"Ik moet niet naïef zijn door te denken dat Max en ik hoe dan ook dik met elkaar blijven, ook al racen we constant op het scherp van de snede", zegt Ricciardo tegen The Guardian. "We zijn tegenstanders. Als er spanning of frictie tussen ons ontstaat, dan hoort dat bij het spel."

Teamgenoot

Ricciardo weet donders goed dat hij allereerst met Verstappen moet afrekenen om een succes van zijn seizoen te maken.

"Als Lewis Hamilton me in zijn Mercedes verslaat, kan ik iedereen vertellen dat hij dat doet omdat zijn auto beter is. Maar als Max me constant de baas is, ben ik snel door mijn excuses heen. Je teamgenoot is de eerste die je wilt kloppen."

Teambaas Christian Horner van Red Bull gaf in een eerder stadium al aan dat hij de regels simpel wil houden over de onderlinge strijd tussen zijn coureurs.

"Ze werken allebei voor het team. Er komt geen boek vol regels. Er is maar een prioriteit en dat is het team. We verwachten dat ze hard maar fair racen. Ze krijgen allebei hetzelfde materiaal en dezelfde kansen."

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt zondag verreden. De eerste vrije trainingen van het seizoen zijn vrijdag.