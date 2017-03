Mercedes-teambaas verwacht kleinere verschillen tussen topteams

"We hebben bij de testdagen in Barcelona gezien dat de verschillen aan kop van het veld kleiner zijn geworden", aldus Wolff maandag op de site van Mercedes.

"Al moeten we wel afwachten wat er zondag bij de eerste Grand Prix in Melbourne gaat gebeuren, want niet ieder team zal in Barcelona zijn volle potentie hebben laten zien."

Mercedes was de afgelopen drie jaar zeer dominant in de koningsklasse van de autosport. Lewis Hamilton (2014 en 2015) en de gestopte Nico Rosberg (2016) sleepten drie wereldtitels in de wacht namens het Duitse team.

Dit jaar zijn de regels in de Formule 1 echter flink veranderd. De auto's zijn een stuk sneller geworden door onder meer bredere banden en bredere vleugels.

Ingrijpend

Bij de eerste testen met de nieuwe bolides was Ferrari de snelste, maar Mercedes en ook het Red Bull Racing van Max Verstappen zaten niet ver achter de Italiaanse renstal.

"Wij zijn de laatste drie jaren bijzonder succesvol geweest, maar geen enkel team heeft ooit zijn succes kunnen voortzetten na een ingrijpende verandering van de regels'', waarschuwt Wolff. "Door de nieuwe regels start iedereen op nul en liggen er kansen voor elk team op de grid."

"Op een bepaalde manier is dat ook precies wat we nodig hadden wij Mercedes; een dergelijk grote uitdaging is goed voor het team."

Wolff heeft een goed gevoel over zijn nieuwe coureursduo; wereldkampioen Rosberg is vervangen door de Fin Valtteri Bottas. "Van wat we tot nu toe gezien hebben, hebben Lewis en Valtteri een vriendschappelijke en respectvolle relatie."

Red Bull

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is zondag in Australië. De eerste vrije trainingen van het seizoen zijn vrijdag.

Teambaas Christian Horner van Red Bull is duidelijk over wie favoriet is bij de eerste race van het jaar.

"Mercedes heeft de afgelopen drie jaar vijftig races gewonnen, Red Bull vijf en Ferrari drie. Mercedes is dus de duidelijke favoriet. Wij hebben een goede auto, die we hopelijk gedurende het seizoen beter kunnen maken.''