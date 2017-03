Verstappen denkt dat hij in Australië nog niet kan meedoen om zege

Verstappen is gematigd tevreden na de twee testweken in Barcelona. "Het was redelijk oké, maar we zullen ons nog moeten verbeteren om echt mee te doen om de overwinning. Daar zijn we nu heel druk mee bezig", zegt Verstappen zondag tegen De Telegraaf.

"In Australië zullen we grotendeels met de auto rijden waarmee we in Barcelona hebben getest", vertelt Verstappen. "Er zijn nog wat kleine dingetjes die veranderd worden. Hopelijk zijn we daardoor iets sneller."

In de loop van het seizoen zal Red Bull de RB13 blijven verbeteren. Daardoor hopen Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo later in het jaar wel races te kunnen winnen.

"Wij kunnen nu nog niet voor de overwinningen strijden. Gedurende het seizoen kunnen we nog verbeteren, maar in Melbourne zullen we niet snel genoeg zijn", beseft Verstappen.

"We gaan gewoon vol gas, het maximale eruit halen. Dan zullen we zien of dat een derde of een vijfde plaats is."

Ferrari

Ferrari maakte tijdens de testweken de beste indruk. Ook Verstappen schat de kansen van de Italiaanse renstal hoog in.

"Ferrari was de afgelopen twee jaar in de winter ook goed. Je kan duidelijk zien dat ze vooruit zijn gegaan ten opzichte van vorg jaar. Ze gaan absoluut voor de overwinningen meedoen."

De Grand Prix van Australië begint volgende week zondag om 7.00 uur.