Vettel zou niet starten als hij niet in wereldtitel Ferrari geloofde

De Duitser gelooft er na een lastig jaar in dat hij in 2017 wel serieus mee kan strijden om zijn vijfde kampioenschap. "Ja, anders zou ik niet eens aan de start verschijnen", benadrukt Vettel tegen Sport Bild.

Ferrari liet bij de testdagen in Barcelona een uitstekende indruk achter met de SF70H, die lijkt te profiteren van de regelwijzigingen in de Formule 1. "Ik kan alleen maar zeggen dat de sfeer in het team goed is. Iedereen werkt voor elkaar. In voetbal zou men zeggen: iedereen maakt meters voor elkaar."

"Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen 2014 en nu: toen waren we veel verder van de top verwijderd. Maar het is duidelijk dat zelfs nu, met veel snellere auto's, alleen het resultaat telt."

Daarom weigert Vettel al conclusies te verbinden aan de succesvolle winterse tests op het Circuit de Catalunya. Volgens de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 is het nog veel te vroeg om een prognose te maken. "Het is onmogelijk om voorspellingen te doen."

"De tests in Barcelona geven hooguit een indicatie hoe iedereen ervoor staat. Pas tijdens de eerste race kun je een beetje zeggen hoe goed men heeft gewerkt in de winter. Na drie of vier Grands Prix weet je pas echt hoe iedereen zich ontwikkeld heeft."

Divagedrag

Vettel moest zich vorig jaar tevredenstellen met de teleurstellende vierde plek in de WK-stand. De Duitser kreeg ook veel kritiek te verwerken vanwege zijn gedrag. De 29-jarige Duitser klaagde steen en been en uitte ook de nodige kritiek via de boordradio in zijn Ferrari.

Toch ziet hij zichzelf niet als een 'diva'. "Ik heb geen lange tenen. Tijdens een race zit je vol adrenaline, dan zeg je soms dingen die je anders niet gezegd zou hebben. In de auto leef ik voor het moment en dan krijgen de emoties weleens de overhand."

"Dat kan nou eenmaal gebeuren, ook al is het maar zelden. Ik vind dat ook niet per se iets slechts. Sterker nog: ik vind het heel goed dat de fans meekrijgen hoe de coureurs zich voelen."

Volgende week zondag 26 maart wordt de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen verreden op het circuit van Melbourne.