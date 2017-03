Verstappen verheugt zich op enthousiasme rond 'opwindende' eerste race

Na in totaal acht testdagen in Barcelona is het voor de 19-jarige Verstappen nog gissen hoe hij de RB13 moet inschatten. Dat maakt het echter juist extra leuk, vindt de Limburger.

"De eerste race is altijd opwindend, omdat je nooit echt weet waar je qua prestaties met de auto staat omdat alles nog nieuw is", zegt hij op Verstappen.nl. "Dat merk je ook in de paddock, dat is een verfrissend gevoel. Ik kan niet wachten tot de auto's tijdens de eerste vrije training rondgaan en het enthousiasme op ieders gezicht te zien."

Dat het seizoen uitgerekend in Australië begint, maakt het volgens Verstappen ook bijzonder voor iedereen bij Red Bull. "Omdat het de 'thuis-Grand Prix' van Daniel is krijgt hij natuurlijk veel steun, wat erg mooi voor hem is", doelt hij op zijn Australische teamgenoot Ricciardo

Zelf kan de Nederlander echter ook genieten van de race 'Down Under'. "Ik houd van Melbourne omdat het een coole stad is met een mooie omgeving en lekker weer, dus over het algemeen een geweldige plek om te zijn."

Jetlag

Vanwege het tijdsverschil reist Red Bull al een paar dagen eerder naar Melbourne, zodat de coureurs kunnen acclimatiseren. "De eerste twee of drie dagen worstel je wat met de jetlag, maar dat is niet erg omdat je gewoon enorm uitkijkt naar de eerste race van het jaar."

Verstappen begint volgende week aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van Red Bull, nadat hij vorig jaar na een aantal Grands Prix de overstap maakte van satellietteam Toro Rosso.