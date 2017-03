'Rookie' Stroll trekt zich niets aan van kritiek na moeizame wintertests

De kritiek die hem daarop ten deel viel deert hem echter niet, bezweert hij tegenover Autosport. "Het zijn mijn zaken niet. We zijn allemaal professionals. Dit soort dingen gebeuren in de autosport. Nu is het zaak om me weer op te richten."

Door de crash van Stroll miste Williams een van de testdagen in Barcelona. "De eerste week was dan ook best frustrerend. De tweede week ging gelukkig stukken beter."

De 'rookie' heeft geen doelen gesteld voor zijn eerste Grand Prix, die volgende week zondag in Australië wordt verreden. "Het is gewoon zaak om kalm te blijven. De baan is ook nieuw voor me, dus ik heb nog veel te leren. Ik ga alles stap voor stap doen."

Wat betreft de langere termijn denkt Stroll dat Williams zich op plek vier moet richten in het constructeurskampioenschap. "De drie topteams zullen lastig te achterhalen zijn, maar daarachter ligt alles open. We zien wel welk resultaat we halen als de races komen."