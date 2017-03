Honda nog steeds 'honderd procent gecommitteerd' aan McLaren

"Natuurlijk is de huidige situatie niet wat we gehoopt hadden toen we terugkeerden in de Formule 1, maar we zijn nog steeds voor honderd procent gecommitteerd aan onze toekomst in de sport en onze relatie met McLaren", aldus Yusuke Hasegawa, de baas van het Formule 1-project van Honda.

De Japanse fabrikant keerde in 2015 terug in de Formule 1 als partner van McLaren. Met een negende plek in het constructeursklassement van 2015 en een zesde plek in 2016 vielen de prestaties van de krachtbron van Honda echter zwaar tegen.

McLaren kende ook veel problemen tijdens de acht testdagen eind februari en begint maart voorafgaand aan het nieuw Formule 1-seizoen. De motor van Honda bleek onbetrouwbaar en niet competitief in Barcelona.

Verschillende media berichtten eerder deze week dat McLaren "verkennende gesprekken" heeft gevoerd met Mercedes om vanaf 2018 met krachtbronnen van de Duitse fabrikant te rijden.

Samenwerken

Hasegawa stelt echter dat zowel Honda als McLaren nog gelooft in het samenwerkingsverband tussen de twee partijen.

"En om verder te komen is het belangrijk dat we samenwerken als één team en samen deze situatie overwinnen", zegt de Japanner. "De prioriteit is om eerlijk en open met elkaar te blijven communiceren en om de relatie te blijven versterken, ondanks de moeilijkheden die we nu hebben."

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is over ruim een week in Australië. Volgens Hasegawa heeft Honda al een aantal problemen opgelost waar het tijdens de testen in Barcelona mee kampte.

"Natuurlijk beperkten de problemen in Barcelona het aantal rondes dat we konden rijden en zorgde dat voor extra druk op onze voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar we hebben alsnog heel veel bruikbare data gegenereerd. Bovendien hebben we niet te maken met heel veel verschillende problemen, hoewel het misschien van buitenaf wel zo lijkt."

Dit jaar vormen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en de jonge Belg Stoffel Vandoorne het coureursduo van McLaren.