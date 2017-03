Williams bevestigt aanstelling Lowe als nieuwe technisch directeur

Dat bevestigt Williams donderdag op de website van het team. Lowe wordt verantwoordelijk voor alle technische zaken en neemt als aandeelhouder ook plaats in de directie van het Britse team.

De aanstelling van Lowe hing al enige tijd in de lucht. Direct na zijn vertrek bij Mercedes werd de 54-jarige al gelinkt aan WIlliams, waar even eerder een vacature was ontstaan na het stoppen van Symonds.

"Ik heb altijd heel erg veel respect gehad voor Williams, mijn eerste team in de Formule 1", doelt Lowe in een eerste reactie op zijn eerdere periode bij de renstal (1987-1993). "Het is een enorme eer dat ik hier in een leidinggevende positie terug mag keren."