Red Bull-adviseur Marko vreest snelheid 'provocerend' Ferrari

Het baart de 73-jarige Oostenrijker zorgen dat Sebastian Vettel op de voorlaatste dag niet het achterste van zijn tong leek te laten zien, maar desondanks de meeste ronden en de snelste tijd noteerde op het Circuit de Catalunya.

Dat zelfvertrouwen bij Ferrari leidt tot de nodige schrik bij Marko, bekent hij voor de camera van Red Bull. "Ferrari oogt erg sterk en betrouwbaar. Dat is wel een verschil met vorig jaar", doelt hij op de voorbije jaargang, waarin Ferrari op gepaste afstand derde werd in het constructeursklassement.

"Waar ik me vooral zorgen over maak, is dat ik Vettel heel goed ken. Hij provoceerde door niet voluit te gaan op het rechte stuk, dat was duidelijk te zien. Als je dat doet, dan is je zelfvertrouwen en het vertrouwen dat de auto nog meer in zicht heeft enorm."

Eerder liet ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton zich al ontvallen dat hij denkt dat Ferrari de rest van het veld zand in de ogen strooide in Spanje. "Ze zijn aan het bluffen en zijn veel sneller dan ze tot nu toe laten zien", stelde de Brit.

Conclusies

Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen klokte met afstand de snelste tijd tijdens de testdagen. De Ferrari van de Fin was 0,7 en 0,8 seconden sneller dan respectievelijk Mercedes en Red Bull. Toch weigert Marko al conclusies te verbinden aan de prestaties in Barcelona.

"Niemand heeft zich al echt in de kaart laten kijken", denkt de oud-coureur. "Een heleboel is nog onduidelijk. Maar als de race in Melbourne bij dezelfde temperaturen plaats zou hebben gevonden, dan zou Ferrari absoluut aan kop gaan."

De eerste Grand Prix van 2017 wordt op zondag 26 maart verreden in Australië. Max Verstappen begint daar aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van Red Bull.