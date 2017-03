Force India verandert kleur van wagen naar roze

De kleurwijziging is het gevolg van een nieuwe sponsorovereenkomst met watertechnologie-specialist BWT. Voorheen was de bolide zilver en oranje van kleur.

"De komst van BWT in de Formule 1 is groot nieuws", meldt teambaas Vijay Mallya van de Indiase renstal. "Dit is een van de belangrijkste overeenkomsten in ons tienjarig bestaan."

"In 2017 hebben onze auto's een nieuwe, fraaie kleurstelling met een matte glans. De wijziging geeft een indicatie van de kracht van dit partnerschap af. BWT hoopt dat dit het begin is van een sterke relatie met ons team."

Podium

Force India werd in oktober 2007 opgericht en reed in 2008 zijn eerste Grand Prix.

In de 171 races waaraan het team deelnam, eindigde het vijfmaal op het podium. Giancarlo Fisichella werd tweede in de Grand Prix van België in 2009, waar hij ook de enige pole position van het team veroverde. Daarna waren er vier derde plaatsen voor de Mexicaan Sergio Perez .

Afgelopen seizoen eindigde het team als vierde in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Perez en de Fransman Esteban Ocon vormen dit jaar het coureursduo. Zij zullen met roze helmen rijden.

Het nieuwe seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.