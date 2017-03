Renault-baas denkt dat nieuwe motor verwachtingen overtreft

Renault had voor de testsessies in Barcelona de hoop uitgesproken dat de motor gemiddeld 0,3 seconde per ronde sneller zou zijn dan die van vorig jaar. Volgens Abiteboul is er echter een grotere stap voorwaarts gezet.

"We liggen op schema en ik denk zelfs meer dan dat", zegt de Fransman maandag tegen Motorsport. "Veel hangt natuurlijk af van de betrouwbaarheid, maar we hebben de motor vrijwel volledig opnieuw opgebouwd."

Komend seizoen rijden behalve het fabrieksteam van Renault ook het Red Bull Racing van Max Verstappen en Toro Rosso met de Franse krachtbron.

Problemen

Renault liep tijdens de testsessies in Barcelona weliswaar tegen enkele technische problemen aan, maar volgens Abiteboul kwamen die niet allemaal als een grote verrassing.

"Natuurlijk hebben we moeilijkheden gehad. We zijn nog niet veeleisend geweest met de motor, omdat we erg hebben gelet op het halen van afstand en we de onderdelen van de motor in leven wilden houden. Maar we hebben wel gezien dat de prestaties die we wilden behalen er zeker zijn."

Wat betreft de eerste Grand Prix, die op 26 maart in Australië wordt verreden, richt Renault zich eerder op betrouwbaarheid dan op snelheid. "Het blijft complex. We hebben nog een aantal beslissingen te nemen die impact zullen hebben op hoe hoog de auto's eindigden en of ze überhaupt de eindstreep halen."

Abiteboul sprak eerder al de verwachting uit dat Red Bull met de Renault-motor om de constructeurstitel kan strijden. "We zullen er alles aan doen om te zorgen dat het zover komt. Maar alles begint bij een betrouwbare motor voor de eerste race."