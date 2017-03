Verstappen weet na testdagen dat Red Bull zich nog moet verbeteren

"De prestaties zijn voor nu okay, maar we willen en moeten natuurlijk blijven verbeteren", zegt de Red Bull-coureur vrijdag op zijn website. "Het was een positieve dag."

Verstappen had in de ochtendsessie een tijd van 1.19,438 geklokt. Die wist hij in de middag niet meer te verbeteren, waardoor hij de dag als tweede afsloot achter de Fin Kimi Raikkonen. Die kwam in zijn Ferrari tot 1.18,634.

Red Bull kampte tijdens de verschillende sessies geregeld met problemen aan de nieuwe Renault-motor, maar Verstappen maakt zich daar niet druk om. "Ik ben niet bezorgd. We testen juist om alles op de proef te stellen en ik heb er vertrouwen in dat Renault het voor Melbourne kan oplossen. Het is geen groot probleem."

Concurrentie

Ten opzichte van Ferrari en Mercedes lijkt de Oostenrijkse renstal wel wat achterstand te hebben, al vermoedt Verstappen dat geen van de teams al het achterste van de tong heeft laten zien. "Tijdens tests laat je nooit zien wat je echt kunt. Het gaat erom de auto te verbeteren en in goede vorm te raken voor Melbourne. "

Ook na de eerste race weet Red Bull vermoedelijk nog niet waar het staat ten opzichte van de concurrentie, denkt de Limburger. "We blijven sowieso hard werken om de auto te verbeteren."

De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 26 maart in Australië verreden.