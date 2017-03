Voormalig motorrace- en Formule 1-kampioen Surtees (83) overleden

Surtees werd in februari in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Na enkele weken op de intensive care te hebben gelegen, overleed de Brit vrijdagmiddag in bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

"We zijn in diepe rouw door het verlies van een geweldige, vriendelijke en liefhebbende man", meldt de familie vrijdag op Facebook. "Tegelijkertijd vieren we zijn prachtige leven."

De familie maakt in een later stadium bekend wanneer de uitvaart van de Brit is.

TT Assen

Surtees reed van 1952 tot en met 1960 op motoren. Hij won de TT van Assen vier keer in de hoogste 500cc-klasse en twee keer in de 350cc-klasse, allen op een MV Agusta. Hij werd vier keer wereldkampioen in de 500cc-klasse. Dat deed hij in 1956, 1958, 1959 en 1960.

Vervolgens stapte hij over naar de Formule 1. In 1964 werd hij met Ferrari wereldkampioen. In de koningsklasse van de autosport wist Surtees zes races te winnen.

De Grand Prix van Zandvoort wist Surtees nooit te winnen. Wel eindigde hij twee keer op het podium, waaronder tijdens zijn kampioensjaar.

Surtees gold midden jaren zestig als één van de absolute topcoureurs. Hij vertrok in 1966 op staande voet bij Ferrari, omdat hij er achter kwam dat hij niet mocht starten in de 24 uursrace van Le Mans.

In 1970 richtte Surtees zijn eigen Formule 1-team op, dat met weinig succes negen seizoenen actief was in de koningsklasse.